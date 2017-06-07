На выборах в Великобритании может победить противник Турции

(На фото - Джереми Корбин на фоне портретов "курдских мученников")

Завтра в Великобритании должны состояться внеочередные парламентские выборы. И хотя, это вопрос главным образом внутренней политики этой страны, Исламский мир и мусульман его результаты тоже могут затронуть.

Основная борьба, как обычно, развернется между Консервативной и Лейбористской партиями. Чьими кандидатами на пост главы кабинета министров являются Тереза Мэй и Джереми Корбин соответственно.

Тереза Мэй уже является премьер-министром Великобритании, поэтому, чего от нее ожидать, примерно понятно. Хотя она не допускает откровенных исламофобских высказываний, а напротив, временами апеллирует к мусульманскому электорату, ее риторика о необходимости противодействия исламистам и в целом призывы к "закручиванию гаек", не внушают особого оптимизма.

На этом фоне лидер лейбористов Корбин позиционирует себя как "друг мусульман", противник исламофобии, сторонник мультикультурализма и критик национализма. По этой причине немало мусульман отдадут на этих выборах голоса его партии. Однако не все так однозначно и с ним.

"Друг мусульман", в частности, предложил покончить с финансированием исламских объектов в Великобритании Саудовской Аравией. Конечно, в исламском сообществе Великобритании далеко не все являются почитателями именно этой страны и представляемого ею направления Ислама. Однако к другой важнейшей мусульманской стране - Турции у Корбина отношение не лучше.

Дело в том, что Корбин на протяжении уже нескольких десятилетий является последовательным сторонником т.н. "курдов". А точнее, курдских неокоммунистов из Рабочей Партии Курдистана, а также т.н. "Роджавы" - анклава, созданного ими на севере Сирии.

Это неудивительно - ведь курдские неокоммунисты сражаются как раз за те идеи, сторонником которых с молодости был Корбин. Соответственно, Турция для него олицетворяет их полную противоположность - "диктатуру", "милитаризм" и чуть ли не "фашизм". Так что, окажись такой человек в кресле главы правительства Великобритании, и британско-турецкие отношения ждут не лучшие времена.

На данный момент социологи отдают небольшое предпочтение Мэй, чья партия, по данный опросов, лидирует с очень незначительным перевесом. Однако он настолько мал, что и у Корбина есть реальные шансы на победу.

Так что, дождемся результатов.