Гей-парад в Израиле собрал сотни тысяч участников

Лишь недавно мы писали о "Марше шлюх", прошедшем в Израиле, и вот очередные новости с этой когда-то земли пророков - в конце прошлой недели на ней прошел массовый гей-парад.

Всего в содомитском вертепе в Тель-Авиве приняли участие примерно 200 тысяч человек. Причем, в этот раз обращало на себя внимание множество российских флагов...

Особое удовольствие сторонникам "прогрессивных ценностей" доставило то, что все это происходило на Ближнем Востоке, в окружении "мусульманских варваров", у которых ничего подобного (слава Богу!) представить нельзя.

Тем не менее, и в Израиле им еще есть, к чему стремиться. Ведь, в государстве, в котором официальной религией до сих пор является "ортдоксальный иудаизм", осуждающий содомию, "гей-браки" пока не признаны.

Впрочем, укажем в этой связи, что "реформистский иудаизм" уже давно преодолел и этот барьер вместе с рядом "прогрессивных"протестантских церквей. Так что, осталось уравнять его в статусе с "ортодоксальным", и дело будет сделано.