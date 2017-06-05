Иерусалим: "марш шлюх" в городе пророков

В городе пророков Бану Исраиль, в городе Мираджа и первой кыблы уммы Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, Иерусалиме прошел "Марш шлюх".

Его участницы выступали за право одеваться, не соблюдая никаких правил приличия, и при этом не подвергаться сексуальному насилию. Название же объясняется тем, что часто подвергшиеся сексуальному насилию обвиняются в том, что они сами спровоцировали его своим внешним видом и поведением "шлюх".

"Не говори мне, как одеваться, скажи мужчинам, что насилие недопустимо!", "Не твое дело, как я одеваюсь!", "Занимайтесь любовью, а не насилием", - эти и многие другие аналогичные лозунги его участницы несли по улицам древнего города.

Впрочем, не только участницы - к акции присоединились и лица биологически мужского пола, одевшиеся в женские платья. "В знак солидарности с его участницами", как заявили они.

В принципе, надо однозначно указать, что с исламских позиций ни внешний вид женщины, ни ее развратное поведение не оправдывают насилия над ней, которое само по себе является незаконной сексуальной связью, жестко наказываемой по Шариату. Но в то же время, осуждение сексуального насилия, чем бы оно ни обосновывалось, не является причиной для оправдания развратного поведения женщин. То есть, два этих порока должны рассматриваться и осуждаться каждый сам по себе, вне зависимости от связи между ними.

А особо в этой истории поражает то, что все это происходит в городе, имеющем сакральное значение для мусульман, иудеев и христиан. Сионисты отобрали его у живущих в нем верующих и сейчас пытаются присвоить себе полностью. И мы видим для чего - не чтобы установить в нем законы хотя бы иудейского благочестия, а чтобы свободно проводить в нем марши шлюх и гей-парады.