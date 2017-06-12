Российский терроризм взрывает Швецию

(На фото - боевики Русского Имперского Движения)

Организаторы серии взрывов в шведском городе Гетерборг в прошлом году прошли подготовку в России и координировали свои действия с российской шовинистической организацией, работающей под колпаком спецслужб РФ.

Как заявил прокурор Матс Юнгквист, трое организаторов терактов обучались в лагере "Русского Имперского Движения" (РИД). Как сообщает газета Dagens Nyheter, основатель РИД Станислав Воробьев посещал Швецию, а через его организацию из России осуществлялось финансирование шведской неонацистской организаци Северное движение сопротивления, членами которой и были террористы.

Теперь о том, что такое "Русское Имперское Движение". Организация с крайними националистическими взглядами открыто и легально действует в условиях, когда другие аналогичные ей организации уже давно разгромлены, а их лидеры сидят в тюрьме как Белов-Поткин и Демушкин или уехали из страны, как брат Белова-Поткина Владимир Басманов.

Почему же к ним такое разное отношение со стороны российских спецслужб? Как заявляли в свое время Белов-Поткин и Демушкин, репрессии обрушились на них тогда, когда они отказались делать за Кремль грязную работу на востоке Украины, и в частности, заниматься там политическим террором. А вот у РИД действует целое военнизированное подразделение, которое набирает наемников для участия в войне Донбассе. Под чьим контролем такая деятельность может осуществляться в современной России, думается, объяснять не стоит. Равно, как и то, кто должен стоять за контактами РИД с ультраправыми в Европе, финансовой помощью им и подготовкой их боевиков в лагерях на территории России.

Теперь о том, что именно сделали эти террористы. Они успели осуществить два взрыва - один во время съезда их политических противников из числа шведских интернационалистов, второй - возле лагеря беженцев, и еще один готовили в лагере лиц, претендующих на статус беженцев.

Напомним, что все это - беженцы, мультикультурализм и т.п. - излюбленные темы кремлевской пропаганды в Европе. И, как видно, не только пропаганды.