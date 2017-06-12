С резкой критикой в адрес политики Израиля высказался лидер «Палестинского исламского движения 1948 года» шейх Раед Салах. Он считает, что давление Израиля на мусульман достигло своего пика.

В своем интервью он подчеркнул, что с точки зрения Израиля призывы к защите исламских ценностей являются преступлением. «Израильские власти объявили войну всему, что связано с исламом. Мы переживаем весьма нелегкий период»,- констатировал политик.

По его словам, Израиль закрыл 30 исламских организаций, которые предоставляли интересы 500 тысяч палестинцев. В 2005 году запретили также деятельность «Палестинского исламского движения 1948 года» не приведя при этом никаких обоснований.

«Израиль пытается очернить мусульман, и для этого активно использует карту терроризма», - подчеркнул палестинский политик.

Салах заявил, что Израиль бросает вызов 2 миллиардам мусульман, когда выставляет себя единоличным хозяином святынь Иерусалима и зачастую запрещает мусульманам входить в мечеть Аль-Акса.

Раед Салах был приговорен к 11 месяцам лишения свободы за «подстрекательство к насилию» и содержался в одиночной камере. Обвинения были связаны с высказываниями Салаха от 2007 года, когда он подверг резкой критике израильские власти за разрушение дороги, ведущей к мечети аль-Акса. Он был освобожден только 17 января 2017 года.