Катар отказался от российской помощи

Катар не намерен получать предлагаемую Россией помощь, потому что попросту не нуждается в ней. Об этом заявил министр иностранных дел Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

«Россия предложила нам помощь на случай необходимости, но на данный момент такой необходимости нет», — заявил министр.

Глава МИД отметил, что граждане Катара не ощутили последствий дипломатического конфликта со странами Арабского залива. Никаких серьезных последствий, по его словам, пока нет.

«Нам до сих пор не предоставили весомых аргументов и фактов, которые могли бы стать причиной эскалации», — добавил Аль-Тани. Он заверил, что власти Катара будут искать выход путем переговоров.