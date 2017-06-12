Вопреки политике: паломники из Катара – наши братья

Управление по делам двух святынь ислама официально опровергло сообщения, согласно которым гражданам Катара якобы запрещают посещать мечеть Аль-Харам.

Ранее распространилась новость о том, что группе мусульман из Катара, которые направились в Мекку для совершения Умры, воспрещают заходить на территорию мечети, о чем они якобы пожаловались правозащитникам.

Однако, эта информация получила официальное опровержение.

«Паломники, наши катарские братья, становятся дорогими гостями Саудовской Аравии, как только пересекут границу. За минувшую неделю мы приняли 1.633 паломников, принявших участие в Умре», - сообщает Управление по делам двух святынь ислама.