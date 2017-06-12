Сын Каддафи отпущен на свободу

На днях сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи был выпущен на свободу и покинул место своего заключения в ливийском городе Зинтан.

Произошло это «в соответствии с объявленной ливийским парламентом всеобщей амнистией».

«Мы решили освободить господина Сейф аль Ислама Муаммара Каддафи. Он полностью свободен. Мы подтверждаем, что он покинул Зинтан с момента его освобождения — в 14-й день Рамадана», — отмечают местные власти.

Напомним, в ходе революции в Ливии в 2011 году, сын убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи – Сейф аль-Ислам Каддафи считался наиболее преданным соратником отца за что и преследовался.