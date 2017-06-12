Отсутствие визы оборвало мечту старика

Престарелого мусульманин, который отправился в хадж из Узбекистана на велосипеде, не пропустили на узбекско-туркменской границ из-за отсутствия туркменской визы.

75-летний Хусан Хаджибаев выдвинулся в путь к священным местам 2 июня из Чартакского района Наманганской области Узбекистана. Пенсионер был уверен, что пограничники Туркменистана, Ирана и Саудовской Аравии не станут препятствовать ему и пропустят через границу.

На велосипеде он доехал до контрольно-пропускного пункта «Фарап» на узбекско-туркменской границе. Но пограничники не пропустили его из-за отсутствия визы.

В общей сложности, Хусан Хаджибаев проехал за семь дней 1150 километров.