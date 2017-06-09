Украина не выдала российского мусульманина России

В Украине освободили из-под стражи и не выдали России мусульманина, которого РФ объявила в розыск по линии Интерпол. Такое решение приняла вчера коллегия судей в г. Одессе.

24 мая Ильдар Валеев намеревался выехать с супругой в Турцию по личным делам. Однако в аэропорту Одессы его задержали сотрудники пограничной службы. Как выяснилось, накануне, а именно 19 мая, Россия объявила Ильдара в розыск по линии Интерпол. Сотрудники силовых ведомств Украины закрыли мусульманина в изолятор.

8 июня состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на арест Валеева, в ходе которого судья не нашел в словах прокурора каких-либо доводов для оставления Валеева в СИЗО. Стоит отметить, что Ильдара Валеева в России преследуют за его членство в партии «Хизб ут-Тахрир», которая запрещена в РФ. Россия является единственной страной в мире, считающей эту партию террористической, хотя в программе организации прописано, что она исключает какие-либо насильственные действия.

Ильдар Валеев является отцом четверых детей, закончил 2 высших учебных заведения и вел успешный бизнес в Казани. В виду агрессивной политики в РФ против мусульман, в частности, против членов партии «Хизб-ут-Тахрир» (запрещена в РФ), вынужден был перебраться с семьей в Турцию. Прожив там несколько лет, решил переехать в Украину, где членство в «Хизбе» не преследуется по закону.

Находясь еще в Турции, Ильдара Валеева российский суд заочно осудил в Казани по экстремистской статье.