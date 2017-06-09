США нанесли удар по асадовским войскам

Авиация США в четверг, 8 июня, нанесла удары по войскам асадитского режима в Сирии.

Об этом заявил официальный представитель коалиции полковник Райан Диллон в своем микроблоге в Twitter.

«США нанесли удары по двум средствам передвижения, которые, по нашим данным, представляли угрозы для сил коалиции в гарнизоне Ат-Танф», - отметил Диллон.

По его словам, были уничтожены танк и артиллерийские установки, которые подошли слишком близко и представляли угрозу для «союзных коалиции сил».

В то же время он уточнил, что коалиция не планирует вести бои с правительственными войсками Сирии.

«Тем не менее, мы по-прежнему готовы защищать себя от любой угрозы», - подчеркнул полковник.