Политика

РФ усиливает военное присутствие в Кыргызстане и Таджикистане

9 июня в 16:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Россия намерена усилить свое военное присутствие в Кыргызстане и Таджикистане. Так, министр обороны России Сергей Шойгу заявил об усилении военных баз в этих странах из-за «террористических угроз» со стороны Афганистана.

Он также подчеркнул, что военные базы будут оснащены современным вооружением и военной техникой.

 «Минобороны России принимает меры по противодействию переносу террористической активности из Афганистана в центральноазиатский регион. В этих целях повышаем боевую готовность российских военных баз в Таджикистане и Киргизии, оснащаем их современным вооружением и военной техникой», — заявил Шойгу.

Автор: Нуруль Иман
Комментарии 0