Азербайджан и Турция обмениваются военным опытом

Азербайджан и Турция проведут очередные совместные учения. Встреча вооруженных сил двух стране назначены в период с 12 по 15 июня. Совместные учения пройдут в азербайджанском городе Нахичевани. Со стороны Турции в учениях будет задействован пехотный взвод, сообщают в Генштабе ВС Турции.

Учения в Нахичевани станут логическим продолжение состоявшихся 1−5 мая совместных тренировок на одном из полигонов вблизи Баку. Тогда с турецкой стороны были привлечены свыше 100 военнослужащих.

Целью учений является обмен опытом и повышение координации.