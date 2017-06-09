Арабские режимы внесли Кардави в черный список

Власти Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта объявили о формировании единого списка лиц, причастных к терроризму и пользующихся поддержкой Катара. Неугодными оказались 59 человек и 12 организаций.



Все четыре страны сошлись на том, что в списке перечислены причастные к террористической деятельности лица и сторонники политики Дохи.



Сообщается, что у властей этих стран имеется соответствующая информация о связях указанных лиц и организаций «с политикой двойных стандартов Катара, которая, с одной стороны, декларирует борьбу с терроризмом, а с другой — финансирование, поддержку и укрывательство различных террористических группировок».



Примечательно, что в черный список попал и известный в мире богослов Юсуф аль-Кардави.