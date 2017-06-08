Рамадан в Сирии: Асад разбомбил лагерь беженцев

Силы асадитского режима подвергли массированным бомбардировкам район Дераа, который находится под контролем повстанческих сил. В результате погибли 6 мирных жителей, 14 получили ранения.

По словам представителя гражданской обороны Дераа Амера Эбу Зейта, интенсивным обстрелам подвергаются квартал Дераа Белед, лагерь беженцев и трасса в направлении водохранилища. Также асадитские силы атаковали промышленную зону Дераа, выпустив по ней до 80 снарядов.

«В последние дни силы режима Асада и шиитские группировки усилили атаки на подконтрольные оппозиции районы в провинции Дераа», - добавил Амер Эбу Зейт.