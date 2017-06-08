Мусульмане Башкортостана получили подарки из Кувейта

В Башкортостан пришла необычная посылка из Кувейта в честь месяца Рамадан. Духовное управление мусульман Республики Башкортостан получило от благотворителей из Кувейта 150 коробок с продуктовыми наборами.

Такой подарок реализован в рамках проекта «Ифтар Саим» при поддержке благотворителей арабского государства и под руководством Кувейтского дома закята и Генерального секретариата вакуфов.

В каждый набор входят подсолнечное масло, крупы (рис, чечевица), сахар, чай, макаронные изделия, мука, финики и др.

Председатель ДУМ РБ, муфтий Нурмухамет Нигматуллин, сказал, что продукты направят в медресе, социальные учреждения (дом престарелых и детский дом) и в мухтасибаты для раздачи нуждающимся верующим.