В Рамадан суд признал имама виновным в экстремизме

В Пензенской области суд присудил имам-хатыбу штраф по экстремистской статье. Имам работал в мечети в селе Индерка Сосновоборского района Пензенской области.

Суд привлек его к административной ответственности за «хранение и распространение экстремистских материалов».

Сообщается, что в помещении одной из мечетей в свободном доступе среди религиозной литературы обнаружили материалы, признанные в РФ экстремистскими.

По этому факту прокурор района возбудил дело о массовом распространении экстремистских материалов. Судом на нарушителя наложен штраф в размере 2 000 рублей.