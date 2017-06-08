Инвестиции Катара в Египте не пострадают

Инвестиции Катара в Египте защищены законодательством и конституцией страны. Об этом заявил министр инвестиций и международного сотрудничества Египта Сахар Наср.

«Государство Египет уважает свои контракты и обеспечивает на своей территории безопасный климат для инвестиций как для физических лиц, так и для организаций», — указал министр.

Такие комментарии египетский министр сделал на фоне обострения отношений между Катаром и рядом стран.

Напомним, в понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром.