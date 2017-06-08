Теракт в Тегеране - "поджог Рейхстага" по-ирански?

Высказанная нами вчера гипотеза о том, что за террористической атакой на здание иранского парламента и мавзолея Хомейни могут стоять ястребы внутри самих иранских спецслужб, усилилась дополнительными доводами.

Так, т.н. "Корпус Стражей Исламской Революции" (КСИР) - наиболее воинственная часть иранского силового блока, возложил ответственность за эти события на Саудовскую Аравию. Об этом заявил замглавы КСИР генерал Хоссейн Салами.

Доказательства в пользу своих обвинений он привел из серии 146% на российских выборах - оказывается, за атакой на Тегеран стоит Саудовская Аравия, потому что ИГ* "имеет тесные связи с саудовцами".

Бесспорно, генерал, стоящий у руля такой серьезной организации как КСИР, не может не знать, что "ИГ" считает режим Саудовской Аравии не меньшим своим врагом, чем тот же Иран. Причем, судя по многочисленным комментариям сторонников "ИГ" в сетях, ненависть эта искренняя и лютая.

Однако даже если предположить, что саудиты хотели бы провести такой теракт в Тегеране по заданию Трампа, на что намекнул в своем заявлении генерал, встает очень принципиальный вопрос - как они это могли сделать?

Ведь до сих пор саудовские спецслужбы не были замечены в какой-либо эффективной деятельности на территории иностранных государств. Чего, к сожалению, не скажешь об иранских, орудующих не только по всему региону, но и по всему миру уже несколько десятилетий. И, уж тем более, когда речь идет о контроле за ситуацией в столице их страны, представить, что они могли пропустить такой удар от кого - кого, а от саудитов, почти нереально.

При этом показательно другое - иранцы тоже не верят в то, что заказчик нападения на их столицу - это "ИГ". Видимо, потому, что не считают, что операция такой сложности им по плечу.

Неудивительно, если через какое-то время они и вовсе заявят, что атака была осуществлена внешними силами при содействии предателей и пособников внутри Ирана, что позволило бы иранским "ястребам" заняться долгожданной зачисткой своей либеральной "пятой колонны".

* - запрещена в РФ