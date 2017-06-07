Атака на Тегеран. Кто за ней реально стоит?

Новость об атаке на символически значимые объекты иранской столицы уже успела облететь мировые СМИ, став сенсацией номер один сегодняшнего дня.

В Тегеране был обстрелян мавзолей Хомейни с последующим самоподрывом одного из нападавших и совершено нападение на иранский парламент с расстрелом одного охранника, взятием заложников и взрывом на одном из его этажей.

По состоянию на данный момент погибло 7 человек. Один из нападавших отравился цианидом при попытке его захватить, одна взорвалась, один был расстрелян и одна захвачена иранскими спецслужбами.

Ответственность за атаку оперативно взяло на себя ИГИЛ (запрещено в России). Вполне возможно, что ему действительно удалось провести такую эффектную операцию в логове одного из своих противников.

Однако памятуя то, что ИГИЛ зачастую брало на себя ответственность за все возможные операции, включая и те, к которым явно не могло иметь отношения, безоговорочно принимать эту версию на веру, на наш взгляд нельзя.

Теоретически, за организацией этой атаки могли стоять серьезные спецслужбы куда более могущественных противников Ирана, например, США или Израиля. Однако эта версия вызывает не меньше сомнений, ведь, имея многодесятилетний опыт противостояния им, иранские спецслужбы демонстрировали, что контролируют ситуацию на территории своей страны. Что, впрочем, не исключает самой возможности пропустить удар, будь то со стороны ИГИЛ, или враждебных спецслужб.

Но, на наш взгляд, нельзя исключить и еще одной версии. А именно, того, что за организацией этих атак стоят сами иранские спецслужбы. И вот почему.

Так, мы писали о том, что один из организаторов игиловской атаки в Стамбуле Абдулькадыр Машарипов был пропущен в Турцию именно иранскими спецслужбами через территорию этой страны, причем, после проверки на границе, когда было уже понятно, с кем они имеют дело. Это лишний раз подтверждает то, что многим известно давно - иранские спецслужбы осуществляют логистику через свою территорию тех, кто по идее является их идейными антагонистами - т.н. "джихадистов". Что в принципе позволяет им взять их в разработку, внедрить в их среду агента и направить его в нужное русло.

Почему такое в принципе возможно сейчас? Давайте вспомним, что когда внезапно перед выборами умер бывший президент Ирана Рафсанджани, являвшийся одним из лидеров иранской либеральной оппозиции, по стране прошли массовые демонстрации, потому его сторонники не верили, что он умер сам. То, что за недавним убийством главы оппозиционной иранской медиаимперии Саедом Каримианом также стоят иранские спецслужбы, и вовсе очевидно.

Так вот, не надо забывать, что вопреки серьезному противодействию ястребов внутри иранского режима на прошедших недавно президентских выборах победил либеральный кандидат Хасан Роухани. И, учитывая вышеуказанное, вполне возможно предположить, что иранские спецслужбы и ястребы в целом заинтересованы сегодня в нагнетании страхов и угроз, чтобы либо сместить, либо нейтрализовать таким образом либералов во власти.

Дальнейшее развитие событий в Тегеране покажет, какая из этих версий соответствует действительности.