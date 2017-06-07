Президент Туркмении отменяет все льготы для населения

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству отменить действующую в стране систему социальных льгот. По его мнению, она неэффективна.

Льготы для граждан Туркмении гарантировали гражданам бесплатную воду, газ и электричество. Они были введены в 1993 году первым президентом страны Сапармуратом Ниязовым.

Такие меры, вероятно, принимаются по причине ухудшения экономической ситуации в Туркмении. В частности, отмечается постоянное повышение цен на продовольствие, задержки выплаты зарплат, рост безработицы.

Однако власти продолжают тратить государственные средства на строительство дорогостоящих объектов. Только по официальным данным, на сегодняшний день, эти затраты составляют 50 миллиардов долларов.

Туркмения - одна из самых закрытых стран Центральной Азии и мира. Она располагает четвертыми по величине месторождениями природного газа в мире, но, по данным ООН, население республики находится в бедственном положении.

Правозащитники обвиняют Бердымухамедова в нарушении прав человека, подавлении оппозиции и отсутствии свободы слова.