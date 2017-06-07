Асад лишает воды подконтрольные ему районы

Режим Башара Асада перекрыл подачу воды в осажденный им район Хула на севере сирийской провинции Хомс. В район Хула входят три населенных пункта, в которых проживает около 70 тысяч человек. Район находится в осаде сил асадитского режима около пяти лет. По словам местных жителей, это делается с целью усиления осады региона.

Из-за того, что режим Асада перекрыл подачу воды из водохранилища в район Хулы, местные жители вынуждены покупать воду, которую доставляют на водовозах. Стоимость одной автоцистерны превышает 14 долларов.

По словам местных жителей, отсутствие воды нанесло крупный ущерб посевам.

«Действия режима Асада, перекрывшего подачу воды из водохранилища, нанесли ущерб десяткам тысяч посевов. Подача воды прекратилась именно тогда, когда посевы нуждались в поливе. Если эта ситуация не изменится, то весь урожай пропадет», - рассказывает местный фермер.

В мае режим Асада перекрыл подачу воды из водохранилища в осажденном районе Растане на севере Хомса, что создало проблемы местным фермерам.