Германия опасается выхода Турции из НАТО

Германия и Турция не смогут нормализовать отношения в короткие сроки. Об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

«Пусть никто не питает иллюзий по этому поводу. Сразу это не произойдет. Что-то действительно должно измениться», - сказал Габриэль в интервью немецкому радио Deutschlandfunk.

По его словам, в настоящее время отношения Турции и Германии переживают непростой период, и вопрос авиабазы «Инджирлик» играет лишь небольшую роль в этом сложном процессе.

Две страны расходятся в вопросе экстрадиции турецких граждан, которых на родине подозревают в причастности к попытке военного переворота летом прошлого года.

«Турция хочет, чтобы мы экстрадировали тех, кто попросил убежища в Германии после провала попытки переворота. Мы этого сделать не можем. По этому вопросу у нас есть большие разногласия с турецкой стороной», - сказал Габриэль.

При этом, министр Германии опасается, что Турция может «обратить свои взоры в сторону Востока», подразумевая Россию. В частности, он отметил: «Мы не хотим, чтобы Турция сталкивалась с давлением и меняла курс в сторону России. Турцию не исключали из НАТО даже в периоды военного правления. Точно так же дело обстоит и с Грецией. Мы не хотим терять Турцию как союзника, не хотим, чтобы она обратила свои взоры в сторону Востока».