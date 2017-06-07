В Афганистане взорвали мечеть

В Афганистане прогремел взрыв, в результате которого погибло 7 человек, 17 получили ранения. Взорвана была мечеть в городе Герат, который является административным центром одноименной провинции на западе страны.

Стоит отметить, что это произошло на фоне крупного саммита под эгидой ООН. В ходе мероприятия «кабульский процесс» участники обсудят вопрос ответственности правительства Афганистана за положение дел в стране.

Напомним, что неделю назад недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств в Кабуле прогремел мощнейший взрыв, в результате которого погибло более 150 человек.