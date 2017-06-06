У мусульман после таравих-намаза снимали отпечатки пальцев

Стало известно о судьбе задержанных после таравих-намаза в Махачкале мусульман. Информация получена сайтом сайтом «Эхо Кавказа» от имама мечети «Тангъим» Нигматуллы Раджабова. Он сообщил, что у мусульман, доставленных в отделы полиции, переписали паспортные данные, а также сняли отпечатки пальцев. После этого их отпустили.

В пресс-службе республиканского МВД же заявили, что не имеют данных о задержаниях прихожан мечетей в Махачкале. «Никакой информацией об этих задержаниях мы не обладаем», - сказал сотрудник пресс-службы.

Напомним, 3 июня силовики задержали до 30 прихожан мечети «Тангъим», расположенной на улице генерала Омарова в Махачкале.

Кроме того, представители мусульманской общины республики сообщили, что в ночь на 5 июня около 90 человек доставлены в отделы полиции в ходе рейдов по салафитским мечетям и халяльным кафе.