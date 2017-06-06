В Германии совершено свыше 200 нападений на мусульман

В Германии за три месяца 2017 года было совершено 208 нападений на мусульман. Об этом сообщает газета Neue Osnabürcker Zeitung.

В большинстве случаев преступления совершаются руками правых радикалов и ультранационалистов.

За это же время в стране зафиксировано 15 нападений на мечети. В прошлом году таких нападений насчитывалось 27.

Кроме того, с начала 2017 года зафиксированы 32 антиисламские акции протеста.

Напомним, в конце мая в немецком городе Эрфурт место строительства новой мечети исламофобы закидали свиными тушами, которые были закреплены на деревянные колья.