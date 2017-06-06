В Австрии зафиксирован рост исламофобии

В Австрии растет число преступлений на почве ксенофобии и исламофобии. Об этом сообщает агентство Anadolu. В частности, антиисламский всплеск был зафиксирован в преддверии священного для мусульман месяца Рамазан.

В течение одной недели на стенах двух мечетей и здания Исламской религиозной общины Австрии (İGGÖ) в Вене появились надписи непристойного содержания, кроме того, в мечеть города Тироль после пятничной молитвы была подброшена свиная голова. В эти же дни некоторые женщины в хиджабе столкнулись с оскорблениями и физическим давлением, сообщает глава Исламской религиозной общины (İGGÖ) Австрии Ибрагим Олгун.

Он выразил обеспокоенность нападками в адрес пяти исламских организаций страны в то время как мусульмане Австрии хотят провести месяц Рамазан в спокойствии и безопасности.

Олгун также подчеркнул, что правоохранительные органы и политики не реагируют на сложившуюся ситуацию в стране.