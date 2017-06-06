Боевики из "Курдистана" одобряют грабежи банков в Европе

(На фото - испанские боевики Роджавы рядом со стеной с лозунгами в поддержку ограбления банков)

На официальном ресурсе организации, чьи добровольцы воюют в составе сил т.н. "сирийского Курдистана" (Роджавы) - Международных Революционных Сил Народной Герильи (IRPGF) опубликовано в высшей степени интересное заявление.

Комментируя идущий в Испании суд над двумя анархистами, ограбившими банк в Германии, их проходящие боевую подготовку в Роджаве коллеги недвусмысленно выражают им поддержку.

В заявлении, в частности, говорится: "Имеет ли значение, действительно ли они участвовали в этом ограблении или нет? Для нас очевидно, что они невиновны в любом случае. Никто не может быть виновен в ограблении банка, потому что это нечто оправдывающее само себя. Это не просто вопрос денег, но вопрос достоинства, самоопределения и храбрости".

Итак, мы видим, что европейские анархисты, с радостью принимаемые их курдскими собратьями, контролирующими террористический анклав т.н. Роджавы, открыто призывают грабить банки на территории стран ЕС.

Как мусульмане мы отнюдь не являемся защитниками и сторонниками ростовщических банков. Однако, в отличие от глобалистских леворадикалов мы исходим из того, что мусульмане, находящиеся в немусульманских странах на правах их легальных обывателей или граждан, не должны нарушать их законы, если только они не предписывают им запрещенного законом Аллаха.

Как видно, у тех, кто сейчас проходит боевую подготовку в так поддерживаемом Западом "сирийской Курдистане", на сей счет кардинально иное мнение. Они не считают себя связанными никакими "буржуазными" законами и собираются вернуться домой, чтобы бороться с ними с оружием в руках.

О том, что эти планы весьма серьезно воспринимают европейские эксперты по безопасности, мы недавно писали.