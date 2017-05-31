Западу угрожает "курдский" красный терроризм

(На фото - греческие анархистские боевики в Роджаве)

В то время, пока мир фокусируется исключительно на т.н. "исламском терроризме", греческие эксперты начинают бить тревогу в связи с планами возвращения на родину боевиков из Сирии.

Но боевиков не из ИГИЛ* или Джабхат ан-Нусры*, а из той самой светской демократической Роджавы или т.н. сирийского Курдистана, которые так активно поддерживает современный Запад.

Дело в том, что в интернет попало фото с вооруженными греческими боевиками, воюющими в данный момент в Роджаве, разукрасившими стену лозунгом: "От Роджавы до Афин идет борьба за освобождение, требующая жертв и крови". По имеющимся данным, на фото сняты греческие бойцы леворадикальной организации RUIS - Революционный Союз Международной Солидарности.

Греческие эксперты по безопасности рассматривают такие угрозы весьма серьезно, так как в т.н. Роджаве приобретают боевой опыт десятки не мусульман, а греческих левых радикалов, настроенных на продолжение борьбы на родине.

В целом же, информация о том, что в рядах т.н. "курдов" воюют сотни добровольцев из стран Запада и остального мира, уже давно не является секретом. Причем, в данном случае речь не о кадровых западных военных-ихтамнетах, обличенных в форму "курдов", а именно об идейных леворадикалах, стремящихся к экспорту мировой социалистической революции.

В этой связи мы снова и снова повторяем - неправомерно называть "курдами" ту военно-политическую силу, которая ведет борьбу в Сирии, Ираке и Турции под крышей различных организаций, нити управления которыми идут к Рабочей Партии Курдистана (РПК). Ведь последняя не является курдской национальной организацией и не ставит целью создание курдского национального государства, как ошибочно считают некоторые (в свою очередь, именно это успешно делает союзник Турции Масуд Барзани в Ираке).

РПК -это организация идейных анархо-социалистов и неотроцкистов, притягивающая в свои ряды тех, кто всего несколько десятилетий назад представлял основную террористическую угрозу и на Западе, и в мире в целом. Кстати, немало среди них и турецких добровольцев - не курдов, а именно турок, которые национальной солидарности предпочитают борьбу за "освобождение угнетенных женщин, народов и трудящихся".

Так что, в пору задуматься, какого зверя раскармливает Запад, поддерживая сегодня РПК и его дочерние структуры, в частности, в Сирии. В конце концов, в отличие от "исламистов", чьи политические амбиции ограничиваются традиционными мусульманскими странами, неокоммунисты, маскирующиеся под "курдов", по-прежнему стремятся к "мировой революции".

* - запрещены в РФ