Полку друзей Израиля прибыло?

На фоне единодушного бойкота международным сообществом по вопросу переноса столицы Израиля в Иерусалим (его отказался признать даже обещавший сделать это Трамп) сионисты добились впечатляющего прорыва. По крайней мере, если верить их СМИ.

Так, со ссылкой на свои источники, газета Israel Hayom утверждает, что перенос столицы сионистского образования в Иерусалим готово признать государство Вануату.

Что это вообще такое? Оказывается, есть такой остров с населением примерно 300 000 человек, расположенный между Австралией и Фиджи. Ранее оно голосовало в ООН против знаменитой резолюции ЮНЕСКО, отрицающей историческую связь современного Израиля с Иерусалимом. И вот, теперь, в ходе визита его президента Балдвина Лондсдейла (на фото) может быть сделан еще один шаг на пути укрепления стратегического вануатско-израильского союза.

Причина подобного экзотического поведения экзотической страны может заключаться в том, что ее не менее экзотический президент является евангелическим христианином и на этом основании ощущает "особую связь с Израилем".

Но есть и куда более банальное объяснение. Так, ранее Вануато уже совершало на международной арене одиозные действия, судя по всему, оплаченные заинересованными сторонами, а затем отказывалось от своих поступков. Так это было, когда Вануато признало независимость Абхазии, а потоме через некоторое время отказалось от этого. Не исключено, что нечто подобное произойдет и в этот раз.