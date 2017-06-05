Турция может лишить Гюлена гражданства

МВД Турции объявило о лишении гражданства 130 граждан, в том числе и Фетхулла Гюлена. Все приведенные в списке лица находятся за границей.

«Граждане из нижеприведенного списка, которые находятся за рубежом и в отношении которых ведется расследование, в соответствии с законом и УК Турции лишаются турецкого гражданства, если они в течение трех месяцев после публикации данного решения не прибудут в Турцию и не обратятся в официальные органы», — говорится в решении МВД.

Указанные лица будут лишены гражданства, если не вернутся в Турцию в течение трех месяцев. Все они подозреваются в причастности к попытке военного переворота в Турции, а Гюлен объявлен главным идейным вдохновителем путча.