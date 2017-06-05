В Дании разрешили сжигать Священные Писания

В Дании больше не будут преследовать за сожжение священных книг, в частности Корана и Библии. Также теперь безнаказанным станет публичное оскорбление религиозных предметов и символов.

Власти страны отменили принятый больше 300 лет назад закон о богохульстве.

При этом в парламенте пояснили, что не видят необходимости в специальных законах, защищающих веру от тех или иных открытых высказываний. Однако прямые угрозы, уничижительные высказывания, запугивания и другие агрессивные действия в адрес людей из-за их религиозных убеждений будут наказываться.

Закон о богохульстве действовал в Дании с 1683 года. Он предусматривал наказание до четырех месяцев тюрьмы, но большинство нарушителей отделывались штрафами.