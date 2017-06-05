К концу 21 века ислам будет главной мировой религией

В 2100 году ислам станет главной мировой религией, так как число мусульман будет превышать количество христиан на 1% (34,9% против 33,8% мирового населения соответственно). Такие данные приводятся в исследовании аналитического центра Pew Research Center.

Специалисты сообщают, что с 2015 по 2060 годы ислам будет самой быстрорастущей религией и число относящих себя к Исламу людей увеличится на 70%.

Так, по данным на 2015 году мусульманами себя называли 1,8 млрд человек, т.е. практически четверть населения Земли.

Исследователи сообщают, что к 2070 году число мусульман приравняется к тем, кто причисляют себя к христианам. А к 2100 году мусульмане превзойдут христиан своей численностью.