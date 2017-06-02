Македония: православные экстремисты потерпели поражение

(На фото - новое правительство Македонии)

Несмотря на яростное и кровавое (хотя и с малой кровью) сопротивление православных экстремистов, македонская оппозиция, опирающаяся на албанский электорат и партии, добилась своего права сформировать правительство страны.

Напомним, что ранее в Албании оппозиционные партии, включая и албанские, победили на выборах, но президент-православный шовинист Иванов отказался утвердить правительство, сформированное ими. Причина - наличие в нем политиков, известным жестким отстаиванием интересов албанцев.

Однако парламенту все-таки удалось удалось принять решение об утверждении нового состава правительства достаточным для этого количеством голосов. За это проголосовали 62 депутата при 5 - против и еще 5 отсутствовавших.

Сразу же после голосования лидер победившей оппозиционной коалиции Зоран Заев принес присягу в качестве нового премьер-министра.

Македония получила правительство, представляющее интересы ее основных народов, включая албанцев и албанских мусульман, и обещающее взять курс на вступление страны в ЕС и НАТО.