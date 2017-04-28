Православные экстремисты могут устроить новую войну в Македонии

Македонские православные шовинисты из национал-экстремистского движения "За единую Македонию" устроили штурм парламента страны и избили до крови несколько ее депутатов. Причина - якобы предательство последними национальных интересов и "сговор с албанцами".

Среди пострадавших - лидер оппозиционных социал-демократов Зоран Заев (на фото). Его национал-экстремисты обвиняют в том, что он создал коалицию с партиями, представляющими албанское меньшинство страны, благодаря чему данная коалиция завоевала парламентское большинство. Теперь македонские социал-демократы и албанский Демократический союз за интеграцию добиваются, в частности, расширения местного самоуправления (в чем заинтересованы компактно проживающие в некоторых районах страны албанцы) и придания албанскому языку статуса второго государственного.

Кроме того, македонских экстремистов возмущает то, что спикером парламента Македонии новая правящая коалиция выбрала Талата Джафери - не просто албанца, но в прошлом участника вооруженных столкновений албанцев с македонскими силовиками. Более того, этот человек, сам будучи македонским офицером, в тот момент перешел на сторону восставших соплеменников.

В общем, президент Македонии Гёрге Иванов, представляющий македонско-шовинистическую партию ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство), утратившую большинство, вопреки закону отказывается утвердить правительство, сформированное оппозицией благодаря поддержке албанцев.

Проиграв в рамках парламентской борьбы, Иванов и другие шовинисты обратились к фашиствующим молодчикам, вышедшим на улицы столицы страны Скопье и фактически блокировавшим деятельность парламента. Если так будет продолжаться и дальше, на улицы могут выйти уже и албанцы. Что будет дальше, учитывая балканский темперамент, предсказать не сложно...

В свою очередь, и в Брюсселе, и в Вашингтоне потребовали от президента-шовиниста уважать закон и не препятствоват деятельности легитимного парламента и формированию им нового правительства.