Турция отменила визовый режим для украинцев

С 1 июня граждане Украина смогут ездить в Турцию по внутренним паспортам в форме ID-карточек. Это стало возможным благодаря соглашению о взаимных поездках для граждан двух стран.

Посол Украины в Турции Андрей Сибига уточнил, что граждане Украины и Турции, пользующихся паспортами в форме карточки с бесконтактным электронным носителем, смогут: въезжать, выезжать, двигаться транзитом и находиться без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней на турецкой территории. Аналогичные условия действуют и для граждан Турции в Украине.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что соответствующее межправительственное соглашение было подписано во время его визита в Анкару 14 марта 2017 года, а уже через три дня Кабмин принял постановление о его утверждении.