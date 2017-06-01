ООН: Израиль – причина гуманитарного кризиса в Палестине

В Управлении по координации гуманитарных вопросов (OCHA) назвали оккупацию Израилем Западного Берега и блокады Газы основной причиной гуманитарного кризиса в Палестине.



В отчете под названием «Фрагментированные жизни» авторы заявляют, что по большей части кризис оккупированных Палестинских территорий (оПт) вытекает из недостатка защиты палестинских гражданских лиц.

В документе сообщается, что наиболее уязвимым слоем населения являются палестинские дети.

Кроме того, авторы сообщают о массовых сносах домов палестинских арабов.



Авторы доклада обвинили Израиль в уничтожении или захвате 300 построенных на средства доноров строений общей стоимостью около 730 000 долларов.