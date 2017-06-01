В Кабуле прогремел мощный взрыв

(на фото воронка, образовавшаяся после взрыва)

Вчера в центре Кабула прогремел мощный взрыв, в результате которого погибло не меньше 90 человек, а ранено порядка 400.

Местные власти сообщат, что большинство жертв оказались женщины и дети.

Взрыв прогремел в дипломатическом квартале столицы Афганистана во время утреннего часа пик. В результате взрыва в домах далеко от места происшествия вылетели стекла, а в небе был виден черный дым.

Президент Афганистана Ашраф Гани назвал нападение «военным преступлением».