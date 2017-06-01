В Турции разбился военный вертолет

Военный вертолет с высокопоставленными турецкими военными на борту потерпел крушение на юго-востоке Турции. Погибло 13 человек. Об этом сообщает Anadolu.

Сообщается, что авария произошла в пограничной провинции Ширнак. Здесь турецкие войска участвуют в операциях против курдских боевиков.

Военные же заявляют, что авария произошла из-за того, что вертолет врезался в высоковольтную линию электропередач вскоре после взлета с военной базы.

По данным турецких СМИ, руководство Минобороны и правительства отправились из Анкары в район крушения вертолета.