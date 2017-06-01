Армения открыла огонь по селам Азербайджана

Армянские подразделения, используя крупнокалиберное оружие и 82- и 120-миллиметровые минометы, подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана, а также ряд населенных пунктов на территории Тертерского, Агдамского и Физулинского районов. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В сообщении отмечается, что потерь среди личного состава ВС Азербайджана и гражданского населения нет, отмечается в сообщении.

Огонь армянская сторона прекратила после того, как ВС Азербайджана предприняли ответные действия.

«Министерство обороны предупреждает, что в случае повторения армянами подобной провокации ВС Азербайджана применят дальнобойную артиллерию против населенных пунктов в глубине обороны противника», - сообщает Минобороны Азербайджана.