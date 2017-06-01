Сын Муаммара Каддафи выходит на свободу

Сын Муаммара Каддафи Сайф уль-Ислам выходит на свободу. Об этом сообщил генеральный прокурор Ливии, назначенный временным правительством страны.

Министерство юстиции Ливии дало указание батальону «Абу Бакр Ас-Сиддик», охранявшему Сайф уль-Ислам Каддафи в тюрьме, выпустить его на свободу.

Агентство Al Arabiya cообщает, что сын Каддафи попал под действие закона об амнистии, одобренного парламентом.

По словам генпрокурора Ливии Иссы Ас-Сагира, после выхода на свободу Каддафи сможет свободно передвигаться по стране и даже выехать за рубеж.