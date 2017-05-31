Судан отказывается принимать импорт из Египта

Судан запретил импорт сельскохозяйственной продукции из Египта. Такое решение утвердил премьер-министр Судана Бакри Хасан Салех.

«Частный сектор должен ввозить продукцию непосредственно из стран-производителей, избегая транзита через территорию Арабской Республики Египет», — сообщил он.

В качестве причины такого решения Судан называет несоответствие египетской продукции установленным в стране стандартам, а также ее опасность для здоровья.

Ранее Египет являлся одним из самым крупным торговым партнером Судана, импортировавших крупные объемы продовольствия.

Однако, за последние месяцы отношения между двумя странами охладели.