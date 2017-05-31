Мэрии не удалось отобрать место под мечеть

Суд обязал администрацию города Бернардс в штате Нью-Джерси США выплатить мусульманам 3,25 миллиона долларов за отказ построить мечеть.

Дело берет свое начало в 2011 году, когда местная мусульманская организация купила в городе участок земли для строительства мечети. Однако чиновники Бернардса отказались выдавать разрешение, ссылаясь на нелепые причины. В частности, они заявили, что посетители будут приезжать в мечеть на автомобилях, и это создаст нехватку мест для парковки. Отказ администрации проходил на фоне ужесточения норм, касающихся строительства религиозных учреждений.

Мусульмане назвали происходящее целенаправленным ущемлением их интересов и обратились в суд. В ноябре прошлого года иск поддержало министерство юстиции США.

В результате судебного разбирательства, власти Бернардса обязали разрешить строительство мечети. Из 3,25 миллиона долларов, которые городская администрация должна выплатить мусульманам, 1,5 миллиона получит мусульманское общество, а 1,75 миллиона будут направлены на оплату услуг адвокатов обеих сторон.