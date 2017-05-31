Исламофоба отправили в тюрьму за оскорбления Пророка

Исламофоб из Индии не смог избежать наказания за оскорбления Пророка Мухаммеда, мир ему, и мусульман в соцсети Facebook. Суд ОАЭ признал его виновным и присудил ему 1 год тюремного заключения и штраф в размере136 тысяч долларов.

По данным следствия, 6 июля прошлого года мужчина написал в соцсети комментарии, оскорбляющие ислам и пророка Мухаммеда.

Скриншоты со страницы исламофоба стали основными доказательствами виновности исламофоба, который отрицал свою вину.

После отбытия наказания осужденного ждет депортация в Индию.