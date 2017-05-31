В химатаке по Хан Шейхуну участвовала Россия

Правозащитники организации «Сирийская сеть по правам человека» (SNHR) заявляют, что химатака на город Хан Шейхун была совершена силами асадитского режима при поддержке России и была спланирована и предпринята в три этапа.

Доклад «Россия, по всей видимости, поддерживала химатаку на Хан Шейхун» был подготовлен на основе свидетельств выживших очевидцев-жителей сирийского города, а также врачей и сотрудников Управления гражданской обороны. Кроме того, в документ включены записи радиоперехватов разговоров и показания очевидцев.

Авторы доклада отмечают, что в результате атаки сил Башара Асада на город Хан Шейхун в Идлибе погиб 91 и пострадали по меньшей мере 520 человек.

На первом этапе удар, предположительно, был нанесен самолетом Су-22 по кварталу Шамали.

Затем последовал еще один авиаудар по дорогам, ведущим в Хан Шейхун, чтобы воспрепятствовать оказанию помощи пострадавшим в результате химатаки.

На третьем этапе были задействованы российские истребители Су-25, которые нанесли удар по медцентру, куда доставляли раненых, Управлению гражданской обороны и двум районам, где укрылись жители города.

В докладе отмечается, что за 48 часов до химатаки ВКС России подвергли бомбардировке дороги, ведущие к Хан Шейхуну.

«Режим применил тактику, которую использовал во время химатаки в Восточной Гуте 21 августа 2013 года, в результате которой погибли 1500 мирных жителей», - говорится в докладе.

Напомним, Москва назвала атаку по Хан Шейхуну провокацией, а на днях министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что большинство видеофильмов о химатаках в Сирии являются постановочными.