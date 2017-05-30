В Германии мечеть забросали свиными тушами

В Германии в городе Эрфурт девять исламофобов хотели «осквернить» мечеть, забросав ее основание свиными тушами.

Вчера на месте, где мусульмане начали стройку мечети, были обнаружены вбитые в землю высокие деревянные колы со свиными тушами.

Кроме того, как сообщили в полиции, вандалы поставили на соседнем участке христианские кресты.

Сотрудники полиции заявили, что по случившему инциденту начало расследование.

В начале этого года глава Исламского совета Германии Бурхан Кесиджи заявлял, что в стране выросло число нападений на мусульман и мечети. Он сообщал, что в нападении на исламские учреждения вандалы бьют стекла и исписывают стены, а в некоторых случаях даже применяют «коктейли Молотова».