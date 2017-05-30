Общество

Грозный-Мекка: в хадж на велосипеде

30 мая в 15:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Двое чеченских мусульман на велосипедах отправились из столицы республики в Саудовскую Аравию для совершения хаджа.

Добраться до Мекки они планируют к концу августа.  Об этом сообщает муфтият Чеченской республики.

«Двое жителей республики из числа паломников решили совершить хадж на велосипедах. Они выехали из Грозного в минувшую пятницу 26 мая. Все необходимые документы у них имеются. Ориентировочно, они будут в Саудовской Аравии к концу августа, ко времени начала хаджа в Мекку», - рассказал представитель муфтията.

Имена велосипедистов не сообщаются.

Автор: Нуруль Иман
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