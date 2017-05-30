Мусульманину подсунули «халяльную» пиццу со свининой

В США мусульманин подал в суд на пиццерию, которая продала ему «халяльную» пиццу с колбасой из свинины. Мужчина требует выплатить ему $100 млн в качестве компенсации.

Мохаммад Баззи в своем заявлении в суд написал, что купил пиццу с маркировкой «халяль» в ресторане Little Caesars.

По словам Баззи, он и его жена поняли, что едят пепперони из свинины только после того, как уже попробовали пиццу. Вкус свинины смогла распознать жена Баззи, которая до принятия ислама была католичкой и, соответственно, употребляла свинину.

Адвокат мусульманской пары настроен решительно, ведь ресторан продолжает продавать «халяльную» пиццу, обманывая остальных мусульман.

«Это очень печально. Мои клиенты хотят, чтобы общественность об этом узнала. Особенно во время Рамадана… Мусульмане должны знать, что в пицце из Little Caesars может быть свинина», - заявил адвокат.