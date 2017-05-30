В Бурятии осудили мусульманина за «Джамаат Таблиг»

В Бурятии вынесли приговор мусульманину, которого обвинили в причастности к деятельности «Джамат Таблиг» (запрещен в России). Суд Улан-Удэ вынес обвинительный приговор 32-летнему гражданину Киргизии Самагану Алдакулову. Ему назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год

Мужчина попросил рассматривать его дело в особом порядке – с признанием вины и без проведения судебного разбирательства.

Суд признал Самаган Алдакулов виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282 УК России.