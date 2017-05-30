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В Бурятии осудили мусульманина за «Джамаат Таблиг»

30 мая в 13:32 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В Бурятии вынесли приговор мусульманину, которого обвинили в причастности к деятельности «Джамат Таблиг» (запрещен в России).  Суд Улан-Удэ вынес обвинительный приговор 32-летнему гражданину Киргизии Самагану Алдакулову. Ему назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год

Мужчина попросил рассматривать его дело в особом порядке – с признанием вины и без проведения судебного разбирательства.

Суд признал Самаган Алдакулов  виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282 УК России.

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