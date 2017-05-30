Родные убитого в Сирии татарина бьются за компенсацию

Прошлым летом мы писали о татарине Ряфагате Хабибуллине (на фото), сгинувшем в Сирии за интересы путинской клики. Чтобы отсудить положенную им, по законам РФ, компенсацию за потерю кормильца его родным потребовался почти год.

Конкретно речь идет о повышенной пенсии, которую по мнению юристов Фонда «Право Матери», должны получать жена и мать "героя России". Так, ст. 45 Закона «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел…», предоставляет им право на повышение пенсии при потере кормильца на 100%, если это был "герой России" и на 32%, если это был ветерана боевых действий. Так как Хабибуллин как бы был и тем, и другим, его родня решила истребовать с государства обе надбавки.

За ними они обратились в Военный комиссариат Краснодарского края. Но там им ответили (по смыслу): "Денег нет, но вы держитесь". Тогда они обратились с иском в Первомайский районный суд Краснодара.

На днях этот суд 1-й инстанции удовлетворил требования истцов.

Собираются ли его коллеги судиться в вышестоящих инстанциях, чтобы не платить деньги его вдове и матери, не сообщается.